Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 15 марта в восьми городах РК
15 марта 2021 года в городах Актобе, Караганде, Костанае, Кызылорде, Нур-Султане, Семее, Уральске, Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
В Актау, Алматы, Атырау, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Талдыкоргане, Шымкенте метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).