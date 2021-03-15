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    05:03, 15 Март 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 15 марта в восьми городах РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 15 марта рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    15 марта 2021 года в городах Актобе, Караганде, Костанае, Кызылорде, Нур-Султане, Семее, Уральске, Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    В Актау, Алматы, Атырау, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Талдыкоргане, Шымкенте метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
    Казгидромет Экология
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