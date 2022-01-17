Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Жезказгане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеоусловиях в городах республики 17 января рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», 17 января 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидается в городе Жезказгане.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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