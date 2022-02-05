+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана

5 Февраля 2022 02:22
Поделиться:
Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Б Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 5 февраля в восьми городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Без осадков будет в Казахстане 5 февраля
Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана Снег и ветер прогнозируют на севере и в центральных регионах Казахстана Неблагоприятные  метеоусловия будут в девяти городах Казахстана

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Павлодар (1 степени), Темиртау, Риддер, Семей и Усть-Каменогорск (2 степени).

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Алматы   #Восточно-Казахстанская область   #Карагандинская область   #Павлодарская область   #Экология   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Новости по теме
Без осадков будет в Казахстане 5 февраля
Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
Снег и ветер прогнозируют на севере и в центральных регионах Казахстана
Неблагоприятные  метеоусловия будут в девяти городах Казахстана
Популярное
1 Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
2 Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
3 Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
4 Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
5 Золото и медь ищут в Северо-Казахстанской области
6 Ерлан Кошанов: Встречи депутатов Мажилиса в регионах пройдут в обновленном формате
Читайте также
Чиновников подведомственной организации Минздрава уличили в дискредитации работы мониторинговых групп
«Парад экспонатов»: В Карагандинском историко-краеведческом музее открылась выставка
Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
Золото и медь ищут в Северо-Казахстанской области
Ерлан Кошанов: Встречи депутатов Мажилиса в регионах пройдут в обновленном формате
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив