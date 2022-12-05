Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана 5 декабря

5 Декабря 2022, 05:24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 5 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Кокшетау, Риддере (2 степени), Семее (2 степени), Усть-Каменогорске (2 степени), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению веществ в атмосфере. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха в Жезказгане, Темиртау и Балхаше, а в Караганде, Кокшетау, Риддере, Семее и Усть-Каменогорске – высокий.

В остальных городах Казахстана метеоусловия будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

При неблагоприятных метеоусловиях 2 степени рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;

- промывать нос и горло при возвращении домой;

- не допускать сжигание отходов и мусора.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют 5 декабря выпадение снега на большей части Казахстана.