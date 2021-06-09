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    03:29, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 9 июня ожидаются в трех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, 9 июня в городах Балхаш, Темиртау, Петропавловск ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



    Теги:
    Погода Казгидромет Экология Карагандинская область
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