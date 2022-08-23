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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Августа 2022, 05:10
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 23 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в трех городах республики. Синоптики прогнозируют, что они будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, во вторник, 23 августа, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в столице, Алматы и Петропавловске.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Астана   Алматы   Казгидромет   Погода   Петропавловск  
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