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    06:30, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 30 января ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, 30 января 2021 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут в городах Караганда, Темиртау и Шымкент.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



    Теги:
    Погода Казгидромет Экология
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