Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана 5 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В трех городах Казахстана 5 марта ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 5 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы и Павлодар.

Ночью и утром в этих городах метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что сильные осадки, преимущественно в виде дождя, прогнозируют в Казахстане 5 марта на западе и в южной половине страны.