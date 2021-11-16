Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана 16 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы и Костанай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы и Костанай.

В Нур-Султане метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Алматы сутки 16 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города, ночью 17 ноября – рассеиванию. По городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Костанае ночью 16 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. По городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Отметим, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Напомним, с Атлантическим циклоном и с прохождением атмосферных фронтов, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки (дождь, снег), в северных регионах - снег, туман, гололед, а также порывистый ветер с метелью.