Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана 12 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В трех городах Казахстана 12 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 12 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Уральске, Актобе и Нур-Султане.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).