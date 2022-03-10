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    06:18, 10 Март 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана 10 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В трех городах Казахстана 10 марта ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, 10 марта 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в трех городах: Караганде, Павлодаре и Темиртау.

    Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
    Погода Казгидромет Природа Экология Карагандинская область Караганда Павлодарская область
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