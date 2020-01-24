Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Талдыкоргане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 24 января ожидаются днем в городе Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Караганде, Костанае, Кокшетау, Кызылорде, Петропавловске, Семее, Таразе, Уральске и Усть-Каменогорске метеоусловия, по данным синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).