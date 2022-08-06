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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в субботу в Алматы и Петропавловске
6 Августа 2022 06:30

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в субботу в Алматы и Петропавловске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия 6 августа ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозу, в субботу неблагоприятные метеоусловия будут только в Алматы и Петропавловске. Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй или третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Как сообщалось ранее, дожди и грозы ожидаются 6 августа на юге и востоке Казахстана.


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