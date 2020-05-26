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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Шымкенте 26 мая

26 Мая 2020 05:04
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Шымкенте 26 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 26 мая рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

В Шымкенте 26 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Актобе, Алматы, Балхаше, Караганде, Нур-Султане, Таразе, Темиртау, Усть-Каменогорске, метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Экология, Казгидромет, Шымкент,
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Автор:

Багдат Хасенова

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