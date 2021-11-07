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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах РК

7 Ноября 2021 03:00
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются 7 ноября в шести городах республики, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Шымкент, Балхаш, Жезказган, Караганда и Темиртау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Алматы   #Карагандинская область   #Экология   #Казгидромет   #Шымкент  
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Автор:

Гульмира Байзакова

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