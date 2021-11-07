-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:09
-
-
-
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются 7 ноября в шести городах республики, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Шымкент, Балхаш, Жезказган, Караганда и Темиртау.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Театр оперы и балета имени Абая представил оперу «Иоланта»
- Кто получил миллионную вакцину от коронавируса в Алматы
- Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы: семь человек пострадали
- О шторме предупредили жителей семи регионов Казахстана
- Погоду без осадков прогнозируют 7 ноября в Казахстане
- 72-летний пенсионер зарезал собутыльника в Балхаше
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана