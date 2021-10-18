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    02:22, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 18 октября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия без степени ожидаются в городах Нур-Султан и Костанай.

    Неблагоприятные метеорологические условия 1 степени (превышение концентрации одного или нескольких загрязняющих веществ выше предельно допустимых концентраций) будут в Павлодаре.

    Неблагоприятные метеорологические условия 2 степени (превышение концентрации одного или нескольких загрязняющих веществ выше 3 предельно допустимых концентраций) ожидаются в городах Риддер, Семей и Усть-Каменогорск.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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