Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 18 октября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия без степени ожидаются в городах Нур-Султан и Костанай.

Неблагоприятные метеорологические условия 1 степени (превышение концентрации одного или нескольких загрязняющих веществ выше предельно допустимых концентраций) будут в Павлодаре.

Неблагоприятные метеорологические условия 2 степени (превышение концентрации одного или нескольких загрязняющих веществ выше 3 предельно допустимых концентраций) ожидаются в городах Риддер, Семей и Усть-Каменогорск.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).