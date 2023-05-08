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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Мая 2023, 07:18
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 8 мая в городах Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы и Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

По информации метеорологов, 8 мая на большей части республики с прохождением ложбины циклона, и связанными с ней фронтальными разделами пройдет дождь с грозой. Антициклон сохранит погоду без осадков на востоке, юге, юго-востоке республики. На западе, северо-западе, севере, юге страны ожидаются усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, штормовое предупреждение 8 мая объявлено в 10 областях Казахстана.


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