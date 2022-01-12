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вчера 23:50
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Семее и Усть-Каменогорске
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 12 января будут в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия 2 степени ожидаются в городах Риддер, Семей и Усть-Каменогорск.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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