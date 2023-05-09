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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах РК

Автор:  
Ринат Дусумов
9 Мая 2023, 02:22
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 9 мая ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы и Астана.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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