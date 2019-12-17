Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах РК 17 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия во вторник ожидаются в пяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, 17 декабря неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут в Караганде, Кызылорде, Нур-Султане, Усть-Каменогорске и Шымкенте.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).