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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах РК 17 декабря

17 Декабря 2019 06:06
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах РК 17 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия во вторник ожидаются в пяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, 17 декабря неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут в Караганде, Кызылорде, Нур-Султане, Усть-Каменогорске и Шымкенте.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Ринат Дусумов

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