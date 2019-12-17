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15.12.2019 21:37
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15.12.2019 21:00
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах РК 17 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия во вторник ожидаются в пяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 17 декабря неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха будут в Караганде, Кызылорде, Нур-Султане, Усть-Каменогорске и Шымкенте.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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