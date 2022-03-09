Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 9 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти городах Казахстана 9 марта ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 9 марта 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Караганда, Жезказган, Темиртау и Актобе.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



