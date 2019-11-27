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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 27 ноября

27 Ноября 2019 06:06
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 27 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеоусловия 27 ноября ожидаются в пяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, Караганде, Нур-Султане, Уральске и Шымкенте.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Экология, Казгидромет, Погода,
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Автор:

Ринат Дусумов

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