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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля

16 Февраля 2022 05:32
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные для качества воздуха метеоусловия прогнозируются в пяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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По данным синоптиков, 16 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актау, Атырау, Балхаше, Жезказгане и Шымкенте.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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