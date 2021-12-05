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вчера 21:05
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеоусловиях в городах республики 5 декабря рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», 5 декабря 2021 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан и Алматы.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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