Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Алматы и Актобе
14 Августа 2022 05:24

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Алматы и Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 14 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в Нур-Султане, Алматы и Актобе (1 степень).

В данных городах будет повышенный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в Казахстане 14 августа ожидается теплая погода без осадков.


Новости по теме
Погоду без осадков прогнозируют в большинстве городов Казахстана 20 августа
Шторм прогнозируют синоптики в 11 регионах РК
Заморозки ожидаются 20 августа в четырех регионах Казахстана
Читайте также
Землетрясение произошло в 349 км от Алматы
Погоду без осадков прогнозируют в большинстве городов Казахстана 20 августа
Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
Нефтепродукты в воде дачного поселка Петропавловска: идет расследование
Стихийные свалки ликвидируют в Атырау
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 августа
Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
Количество водопользователей сократилось в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив