Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане 8 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 8 апреля рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

8 апреля 2021 года в городе Нур-Султан ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Алматы, Актобе, Балхаше, Караганде, Таразе, Темиртау, Усть-Каменогорске, Шымкенте метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).