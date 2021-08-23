Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане 23 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в столице Казахстана 23 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в Нур-Султане 23 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Уровень загрязнения воздуха Р 0,1-0,18.

В остальных городах Казахстана ожидаются благоприятные метеорологические условия.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).