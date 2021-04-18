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    05:14, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Кызылорде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 18 апреля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются лишь в Кызылорде.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Погода Кызылорда Регионы Казахстана Кызылординская область Казгидромет
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