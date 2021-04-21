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    05:16, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Костанае

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана 21 апреля ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются лишь в Костанае.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Костанайская область
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