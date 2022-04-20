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    06:30, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Костанае, Павлодаре и Актобе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, в среду неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в трех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    20 апреля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай, Павлодар и Актобе.

    Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявлено в трех регионах - Кызылординской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях.



    Теги:
    Погода Происшествия, ЧС Казгидромет Происшествия
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