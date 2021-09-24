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    07:18, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Костанае и Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай и Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



    Теги:
    Казгидромет Костанайская область Астана Экология для mail.ru
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