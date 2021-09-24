Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Костанае и Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай и Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



