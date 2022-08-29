29 Августа 2022 05:21

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух мегаполисах и трех городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 августа в большинстве городов Казахстана ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Шымкент, Актобе, Атырау и Костанай.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).