Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах РК 15 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 декабря в городах Актобе и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в г. Актобе будут неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. В связи с прогнозируемой синоптической ситуацией ожидается повышенный уровень загрязнения P = 0.21 – 0.35.

В г. Шымкент 15 декабря в связи с влиянием южной периферии антициклона будет погода без осадков, временами туман. Ветер восточный 5-10 м/с, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.