РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 12 Август 2023 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным бюллетеня НМУ, 12 августа в городе Актобе, ночью в Атырау ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в этих трех городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, во субботу в Казахстане ожидаются дожди с грозами, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, град, шквал.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


    Теги:
    Экология Казгидромет Погода Атырау Актобе Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!