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    05:19, 20 Март 2022 | GMT +6

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана 20 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В двух городах Казахстана 20 марта ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, 20 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан и Павлодар.

    Ночью метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

    Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что под влиянием ложбины циклона и фронтальной деятельности 20 марта на юго-западе, юго-востоке, востоке, в северной половине Казахстана пройдут осадки.

    Теги:
    Погода Казгидромет Природа Астана Экология Павлодарская область
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