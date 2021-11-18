Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана 18 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия 18 ноября ожидаются в городах Атырау и Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 18 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Атырау и Кокшетау.

В Атырау и Кокшетау 18 ноября - ночью 19 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Отметим, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).