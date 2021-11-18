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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана 18 ноября

18 Ноября 2021 05:07
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана 18 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия 18 ноября ожидаются в городах Атырау и Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, 18 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Атырау и Кокшетау.

В Атырау и Кокшетау 18 ноября - ночью 19 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Отметим, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Напомним, осадки в виде метели и сильного ветра прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 18 ноября.
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#Акмолинская область   #Атырауская область   #Казгидромет   #Регионы   #Погода   #Природа  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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