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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана 13 января

13 Января 2020 06:20
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана 13 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 января в двух городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, неблагоприятные метеорологические условия, способствующие загрязнению воздуха, ожидаются в Актобе и Караганде.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).




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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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