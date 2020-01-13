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11.01.2020 23:09
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11.01.2020 22:29
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана 13 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 января в двух городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, неблагоприятные метеорологические условия, способствующие загрязнению воздуха, ожидаются в Актобе и Караганде.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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