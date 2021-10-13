Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана 13 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В двух городах Казахстана 13 октября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 13 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе и Нур-Султане.

В Нур-Султане с 21 ч. 12 октября по 21 ч. 13 октября под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла. С 21 ч. 13 октября по 09 ч. 14 октября - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 3-5 тепла. Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

В Актобе с 20 ч. 12 октября по 20 ч. 13 октября под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 13-15 тепла. С 20 ч. 13 октября по 08 ч. 14 октября под влиянием антициклона погода без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 тепла. Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).