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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах 6 ноября

6 Ноября 2020 06:20
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах 6 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 6 ноября в двух городах республики, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», 6 ноября в городах Темиртау и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).




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#Экология   #Казгидромет  
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