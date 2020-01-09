Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в десяти городах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 9 января в десяти городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, в городах Атырау, Балхаше, Караганде, Кызылорде, Нур-Султане, Павлодаре, Семее, Темиртау, Усть-Каменогорске и Шымкенте ожидаются неблагоприятные условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).