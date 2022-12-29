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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в десяти городах Казахстана

29 Декабря 2022, 06:33
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в десяти городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в десяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По информации РГП «Казгидромет», 29 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Павлодар, Костанай, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы, Атырау, Петропавловск, Талдыкорган.

Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 29 декабря на большей части Казахстана ожидаются осадки.


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