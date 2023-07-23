Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 23 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Актобе, Атырау и ночью в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».



Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 23 июля в большинстве городов Казахстана ожидаются дожди с грозами и град.