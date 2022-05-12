12 Мая 2022 06:31

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана 12 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют 12 мая неблагоприятные метеорологические условия в Караганде, Темиртау, Жезказгане и Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозу синоптической ситуации и важнейших явлений погоды 12 мая метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города Нур-Султана. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Пониженный уровень загрязнения воздуха ожидается в Караганде, Темиртау и Жезказгане. В этих городах также метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что дожди ожидаются на большей части Казахстана 12 мая.