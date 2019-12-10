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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана 10 декабря

10 Декабря 2019 06:40
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана 10 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в четырех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«10 декабря 2019 года в городах Нур-Султан, Усть-Каменогорск, Караганда и Темиртау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении ведомства.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Автор:

Влада Гук

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