Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана 10 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в четырех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«10 декабря 2019 года в городах Нур-Султан, Усть-Каменогорск, Караганда и Темиртау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении ведомства.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).