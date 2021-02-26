05:03, 26 Февраль 2021 | GMT +6
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Балхаше 26 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 26 февраля рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
26 февраля 2021 года в городе Балхаше ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
В Актобе, Алматы, Караганде, Нур-Султане, Таразе, Темиртау, Усть-Каменогорске, Шымкенте метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).