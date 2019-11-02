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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Балхаше 2 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия в 2 ноября ожидаются в Балхаше, передает МИА «Казинформ».
«2 ноября 2019 года в городе Балхаш ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха», - говорится в сообщении.
В остальных городах сохранятся благоприятные метеоусловия.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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