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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Атырау

Автор:  
Малика Сафаргалиева
14 Мая 2023, 05:24
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 14 мая неблагоприятные метеорологические условия воздуха ожидаются в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в Атырау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 14 мая на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, 14 мая в Астане, Алматы и 9 областях страны объявили штормовое предупреждение из-за дождей с грозами, сильного ветра и града.

Атырауская область   Экология   Казгидромет   Регионы   Погода   Природа   Атырау  
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