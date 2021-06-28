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Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Атырау и Уральске

Автор:  
Ринат Дусумов
28 Июня 2021, 07:32
Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Атырау и Уральске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 28 июня ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау и Уральске.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Атырауская область   Западно-Казахстанская область   Казгидромет   Погода  
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