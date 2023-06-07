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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане, Алматы и еще 3 городах Казахстана

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Июня 2023, 02:36
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане, Алматы и еще 3 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 июня в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы, ночью в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, во среду на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


Астана   Алматы   Экология   Погода   Усть-Каменогорск   Семей  
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