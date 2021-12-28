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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Шымкенте и еще трех городах

28 Декабря 2021 04:18
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Шымкенте и еще трех городах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти городах Казахстана 28 декабря ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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28 декабря 2021 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Шымкент, Балхаш и Жезказган. В Усть-Каменогорске ожидаются НМУ 2 степени.

В этих городах метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Алматы   #Экология   #Казгидромет   #Шымкент   #Погода  
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